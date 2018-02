El factor Trump en las crisis migratorias

Ante la complejidad del panorama no se ven mecanismos internacionales suficientes para palear la crisis. Por ejemplo, aunque una de las herencias de la Segunda Guerra Mundial fue la creación de la Organización de Naciones Unidas (ONU), cuyo mandato estuvo orientado al mantenimiento de la paz y la seguridad internacional, se ha hecho evidente la falta de dientes para reaccionar ante las problemáticas, crisis humanitarias y guerras civiles. “No hay ningún organismo por encima de los Estados con suficiente fuerza para impedirle a los mismos estar en conflicto o iniciarlos. No hay nadie que les pueda quitar la posibilidad de usar la fuerza cuando quieran y, mientras esto no cambie, la naturaleza del sistema internacional va a seguir permitiendo la existencia y la prolongación en el tiempo de fenómenos de violencia”, señaló Sebastián Bitar, profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes.