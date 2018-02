El poderoso Benjamin Netanyahu es investigado por corrupción

Aunque no se trata de investigaciones nuevas, el mundo se sorprendió con la recomendación de las autoridades policiales de Israel de detener al primer ministro de este país, Benjamin Netanyahu. No es para menos, es el mandatario del país más poderoso militar y económicamente de oriente medio, el principal aliado de Estados Unidos en la región y, además, protagonista de fuerza en los conflictos territoriales. Pero, pese a la posibilidad de ir a prisión, analistas no ven riesgo para la estabilidad del país.

La explicación es que como las mayorías del Parlamento israelí las tiene el primer ministro, Benjamin Netanyahu, al menos por ahora el mandatario, sobre quien recaen dos investigaciones judiciales, se mantendrá en el poder mientras la Fiscalía acata la solicitud de la Policía de imputarle cargos por corrupción.