López Obrador y su viaje en avión que es tendencia

El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, se ha convertido en tendencia en redes sociales durante esta semana, por cuenta de un video que lo muestra viajando en clase turista en avión, y dando cátedra de austeridad, tal y como lo prometió durante la campaña para llegar a la más alta dignidad mexicana.

Ha sido tal la sorpresa, que diferentes internautas han replicado el video, y aprovechan para enviar mensajes y críticas a los gobernantes de Colombia.

Por ejemplo, el exsenador Antonio Navarro Wolf publicó en su cuenta de Twitter el video, acompañado de este mensaje: ¿Vieron este video del presidente de México Andrés Manuel López Obrador? ¿Qué opinan?”.

Le puede interesar: Corrupción, el gran reto del próximo presidente de México

Entre las variadas respuestas se pueden encontrar frases como “El poder solo tiene sentido cuando se pone al servicio de los demás. ¡Tremenda enseñanza!”, “presidente de México diciendo y haciendo. Total coherencia con lo dicho en campaña. Por allá sí tienen palabra de honor, por acá las palabras de Duque se las lleva el viento”.

Puntualmente, el electo presidente de México dijo, durante el video, que “no me voy a subir al avión presidencial. Me daría pena, se me caería la vergüenza subirme a un avión lujoso, en un país con tanta pobreza”.

Además, respondiendo a algunas preguntas de quienes lo acompañaban, aseguró que se sentía bien, “porque aquí voy con ustedes platicando”.

Finalmente, indicó que “cambiaron los tiempos y que el poder es humildad, porque el poder solo tiene sentido cuando se pone al servicio de los demás”.