Pacientes venezolanos siguen pidiendo ayuda a Colombia

Los datos de pacientes sometidos a hemodiálisis han disminuido en un 20 % en los últimos meses en la zona de frontera, y no es porque presenten mejoría ni porque han migrado, reveló Jefferson Contreras , coordinador de la Emergencia Nefrológica del Hospital Central de San Cristóbal, la más grande del estado y que se encuentra clausurada desde hace tres meses debido a daños en su estructura física.

“Ayúdenos con unidades móviles en el puente internacional Simón Bolívar, para la diálisis. Que no se exijan carné fronterizo ni pasaportes. Le pedimos nos apoye al abrir un canal humanitario que apoye a pacientes que tienen donantes”, pidió Luz Martínez , familiar de un paciente en hemodiálisis, y quien funge como portavoz en esta región.

A diferencia de ocasiones anteriores, esta vez la petición no se dirige a Nicolás Maduro , sino que su clamor cruza fronteras, para que sean escuchados por el presidente colombiano, Iván Duque.

La situación económica y social que se vive acrecienta los males de los enfermos renales que, en su mayoría, llegan descompensados a las terapias que ni siquiera se desarrollan de manera normal, comentó a EL COLOMBIANO el galeno, quien también coordina el programa de atención al paciente renal en la región.

“Deben realizarse tres diálisis semanales de cuatro horas cada una, y solo se practican dos en una semana o no se cumplen las cuatro horas correspondientes”.

De acuerdo con la información suministrada por las coordinaciones de nefrología del Hospital Central de San Cristóbal y del Hospital del Instituto Venezolano del Seguro Social Patrocinio Peñuela Ruiz, durante mayo de 2018, las máquinas de hemodiálisis se encontraban operativas en un 55 %, pero para octubre solo han operado al 40 %.

Por ejemplo, Alcira, de 64 años de edad, tiene que ir en moto hasta el centro médico para recibir atención, recorriendo un trayecto de alrededor de 60 kilómetros.

“Cuando salgo de la diálisis, mareada y con náuseas, tengo que regresar en moto a la casa. Siento que me voy a caer y mi esposo me amarra con un cinturón porque son tres horas de camino desde San Cristóbal hasta donde vivo”. Ella, aunque votó por Maduro para ser reelegido, ahora lo acusa de no hacerse responsable.