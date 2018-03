Enfermos venezolanos pelean por sus vidas en la frontera

La insistencia del padre llamó la atención de las autoridades colombianas que, al percatarse de que el niño venía enfermo, corrieron las plataformas de seguridad y le facilitaron la entrada al país. El recorrido de 676 kilómetros en autobús hasta la frontera no fue en vano, padre e hijo ya estaban en Colombia.

Organizaciones por el derecho a la salud y a la vida, como Codevida, han denunciado al gobierno de Nicolás Maduro , por violar los derechos a 3.500 pacientes trasplantados que presentan complicaciones al no poder continuar un tratamiento con inmunosupresores y estar condenados a muerte.

“Comprar el tratamiento fuera del país era casi imposible, pero con la colaboración de muchos ángeles pude adquirirlo hasta que se hizo insostenible. Me tocó venirme a Cúcuta porque el caso iba empeorando. Vicky se complicó al punto que se le infectaron las vías por donde va la quimio y no quise arriesgarme a una complicación mayor o a cualquier virus”, dijo Carolyn Vivas , madre de la niña que ya cumple la segunda fase de la quimioterapia.

El hospital universitario Erasmo Meoz no puede sufragar el tratamiento del paciente oncológico, porque solo atiende casos de emergencia y no las enfermedades críticas.

“Si el enfermo fuera yo, no muevo un dedo porque ya viví, tengo 34 años, pero mi hijo apenas tiene seis y tres de ellos luchando con esta enfermedad. Le pido a Colombia que me ayude a salvarle la vida”, suplicó.

“El niño se está alimentando mal, comemos una sola vez al día porque solo alcanza para la yuca y el arroz. Aquí donde usted nos ve, no nos hemos desayunado (pasadas las 10 de la mañana)”, vociferó en la sala de emergencia Carlos.

Acudir a un hospital privado en Venezuela es un sueño inalcanzable, no solo para Carlos Figueroa y su hijo, sino para cualquier venezolano común que perciba un salario mínimo mensual de 392.546 bolívares, equivalentes a 8.636 pesos, de acuerdo al cambio monetario en frontera.

“Si voy a un Centro de Diagnóstico Integral (CDI) de los que creó el presidente Chávez, no hay ni un solo medicamento. ¿Usted cree que si en Venezuela pudiera encontrar los requerimientos para mi hijo yo estaría aquí? ¡No!”, afirmó Figueroa.

El instinto de supervivencia, mueve a diario a decenas de embarazadas a buscar asistencia en Cúcuta. Las últimas cifras suministradas por el hospital Erasmo Meoz, muestran que en el primer mes del 2018, se atendió en la sala de parto a 287 venezolanas, número en crecimiento al cotejar con los 72 nacimientos en enero de 2017.

Mirian Mendoza, de 23 años llegó a dar a luz en Colombia. Su historia no es común: rompió fuente y vio nacer a su niña en una ambulancia de la Policía Nacional colombiana que la trasladó desde el corregimiento de La Parada hasta el hospital de Cúcuta.

La mujer, proveniente del estado Lara, había cruzado a tempranas horas de la mañana el puente internacional Simón Bolívar y decidió descansar luego del largo recorrido y conseguir algo de comida en la casa de paso “El buen pastor”, en donde la Diócesis de Cúcuta alimenta diariamente a decenas de venezolanos.

“Me senté a almorzar, tenía mucha hambre cuando comenzaron a darme dolores fuertes. Cerca de la casa de paso había una jornada médica y el doctor llegó, me revisó y cuando me vio, llamó a la ambulancia de la policía, en la que me atendieron y mi bebé nació allí. Luego fui traída al hospital”, recordó.

“En Venezuela es muy difícil vivir. No hay empleo y lo poco que se gana no alcanza para comer. Quien pueda tomar la decisión de salir que lo haga por un mejor futuro para el bebé que va a llegar”, agregó la joven madre.

La atención que recibió en el hospital fue gratuita. Siempre estará agradecida del policía colombiano que estuvo en su parto: “se armó de valor y no me dejó sola. Ahora mi hijo es colombiano y a lo mejor es que eso me puede garantizar quedarme aquí”, apuntó.