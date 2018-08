Independentistas catalanes protestan contra el Rey en conmemoración de atentados

En su huida mató a un joven para robarle el coche y, pocas horas después, cinco cómplices sumaban una víctima mortal en un atentado en la villa costera de Cambrils (120 km al suroeste), en el que atropellaron y acuchillaron a varios transeúntes.

“Pensaba que me moría”

“No recuerdo nada del agresor, solamente vi que me apuñaló. Me dejó el cuchillo atrapado en la cara, me entró 15 centímetros [...] Pensaba que me moría”, rememora Rubén Guiñazu, un argentino de 55 años que veraneaba en Cambrils.

Los recuerdos afloran con el aniversario. Maria Riba, una administrativa de 28 años que acudió a la ofrenda floral en la Rambla, recuerda haberse quedado “en shock” al conocer el atentado. “Sabíamos que podía pasar. Hemos visto cómo ha pasado en otros sitios pero hasta que no pasa en tu ciudad, no te haces a la idea”, aseguró.

También empiezan a desgranarse detalles de de la investigación de este doble atentado reivindicado por la organización yihadista Estado Islámico (EI). Hasta el momento, los investigadores no hallaron conexiones internacionales de esta célula nacida en Ripoll, un pueblo montañoso al norte de Barcelona, donde un imán sedujo a una decena de jóvenes de origen marroquí, aparentemente bien integrados, para unirse a la yihad.

En una casa abandonada a 200 km de la capital catalana prepararon explosivos de gran calibre con la basílica de la Sagrada Familia, el estadio del FC Barcelona o incluso la Torre Eiffel de París como posibles objetivos, según los investigadores.

Pero la detonación accidental de los artefactos que preparaban, el 16 de agosto, los forzó a improvisar unos atropellos múltiples como los sufridos anteriormente por Niza (Francia)