Moción de censura contra Rajoy tambalea en España

No obstante, anunció que su postura difiere de quienes llamaron a debatir la moción de censura, los socialistas, en el sentido en el que Ciudadanos quiere convocar a elecciones anticipadas, mientras que el Psoe espera nombrar el reemplazo desde el Congreso.

Ciudadanos, bancada joven y liberal liderada por Albert Rivera , ubicada en la centroderecha y hasta ahora parte de una tímida coalición de gobierno con el PP, pasó oficialmente a la oposición, al romper ayer con el pacto de investidura que le permitió gobernar a Rajoy desde agosto de 2016. “La legislatura está agotada. No daremos más apoyo al PP”, dijo Rivera en rueda de prensa.

Resta esperar al jueves, día en que empiezan las deliberaciones en Madrid. No obstante, EL COLOMBIANO analizó con expertos en política española las claves de esta iniciativa y sus posibles implicaciones.

En opinión de Víctor Corcoba Herrero, escritor andaluz y columnista político del diario Siglo XXI, el hecho de que se requiera mayoría absoluta para que la moción prospere (176 votos), en un escenario de fragmentación parlamentaria y con las notables diferencias entre Psoe y Ciudadanos, hace muy difícil que esto ocurra.

“De cualquier forma, la moción de censura lleva consigo siempre un espíritu constructivo y esto es bueno. En consecuencia, prospere o no, es un procedimiento democrático verdaderamente enriquecedor”, aseguró.

Humberto Montero, columnista del diario La Razón, señaló que “de momento el único respaldo es de Podemos. El otro agravante es que ni siquiera él va a defender la moción, puesto que lidera el Psoe pero no desde el Congreso. Me extrañaría que la líder de la bancada socialista, Margarita Robles, que no es gran oradora, convenza a Ciudadanos”.

No obstante, para Adolfo Vidal, director del portal Crónica Económica, está quedando claro que esto es el inicio del desgaste de la administración Rajoy y tal vez el preámbulo de una nueva era de hegemonía en España: “lo previsible es que aumenten las dificultades para el PP a la hora de sacar proyectos de ley. El gobierno está en minoría y cuenta solo con el respaldo de Ciudadanos en cuestiones administrativas. No obstante, en lo político está peor. Si yo fuera líder del Psoe, retiraría la moción de censura —no es necesaria— y me centraría desgastar a Rajoy desde el Congreso, quitarle los votos desde ahí”.

Resta ver si esa idea entra en la estrategia de Rivera o Sánchez, tras un posible fracaso de la moción.