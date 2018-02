Falleció Enrique de Dinamarca, el conde francés que quería ser rey

En abril de 2015, Enrique se apartó de las celebraciones del 75 cumpleaños de la reina declarándose enfermo, pero días después fue visto en Venecia y fue objeto de las burlas y la ira de la prensa de gran tirada.

Y el verano pasado, hizo saber públicamente que no quería ser enterrado junto a su esposa en la necrópolis real de la catedral de Roskilde, como es tradición en las parejas reales.

Al no haber obtenido el título y el papel que siempre anheló, argumentaba que no había sido tratado como su igual en vida y que, por tanto, no deseaba serlo en la muerte.