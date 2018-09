Sin acuerdo sobre el Brexit, el Reino Unido no pagará el divorcio

El ministro británico del Brexit, Dominic Raab, volvió a advertir el jueves a la Unión Europea de que Reino Unido no pagará la totalidad de la factura de divorcio si no se alcanza un acuerdo sobre su salida del bloque.

Una de las consecuencias de tal escenario, “es evidentemente que no pagaremos el dinero que se acordó en el marco del acuerdo de salida”, dijo el ministro a la radio BBC.

Se refería al acuerdo preliminar alcanzado en diciembre entre europeos y británicos sobre el pago por el gobierno de Londres de una factura de unos 39.000 millones de libras (51.000 millones de dólares, 44.000 millones de euros).

Por supuesto, Reino Unido “reconocerá sus obligaciones estrictamente legales” respecto a la Unión Europea, afirmó. Pero la cantidad final que pague será “significativamente inferior” al monto fijado en diciembre, precisó.

“No es ni una amenaza, ni un ultimátum, son simplemente los hechos”, agregó Raab. “No estoy diciendo nada que no haya dicho en la mesa de negociación y que no vaya a decir directamente a nuestros amigos y socios de la UE, y creo que es algo que le queda claro a ambas partes”.

Raab consideró sin embargo “poco probable” que no se llegue a un acuerdo. Sin embargo, si esto ocurre, la UE no podrá elegir “a la carta” los elementos de la negociación que le convienen, en particular el pago de la factura, insistió.

Bruselas y Londres enfrenta dificultades para llegar a un acuerdo sobre las condiciones del Brexit.

En un primer momento, esperaban haber alcanzado un acuerdo antes de la cumbre de jefes de Estado y de gobierno de la UE del 18 de octubre en Bruselas, es decir en menos de seis semanas.

Pero esto ahora parece poco probable y muchos prevén ya que se organice una cumbre europea extraordinaria en noviembre.

El lunes, el negociador jefe de la UE para el Brexit, Michel Barnier, consideró “realista” pensar que puede haber un acuerdo con el Reino Unido dentro de “seis a ocho semanas”.

El principal escollo en la negociación es la cuestión de la frontera entre la provincia británica de Irlanda del Norte y la República de Irlanda, Estado miembro de la UE.

Tanto Londres como Bruselas se oponen a restablecer los controles fronterizos en la zona, por temor a amenazar el frágil acuerdo de paz en Irlanda del Norte, pero divergen sobre la forma de evitarlo.