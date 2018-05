Falta de medicamentos para VIH, sentencia de muerte en Venezuela

“No hay medicamento en un 100 % y eso es preocupante, no solo para quienes tienen la condición VIH, sino para quienes recién se diagnostiquen con Sida”, informó Corna Duque, jefe regional del programa VIH-Sida. Catalogó de alarmante la situación, al punto que las mujeres embarazadas no están tomando los medicamentos, condenando así a los hijos a nacer con VIH/Sida. En lo que ha transcurrido del año no han llegado los antirretrovirales a cada una de las oficinas de salud que adelantan el programa nacional. Durante 2017, no hubo entrega de fórmulas lácteas lo que condena a los infantes, hijos de mujeres con VIH, a contraer la patología. El niño no se puede alimentar del seno materno. Los precios de las fórmulas oscilan entre 8.000.000 y 10.000.000 de bolívares lo que hace imposible que una madre lo adquiera.