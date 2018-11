Gobierno, a decidir rescate submarino

Después del hallazgo del submarino argentino Ara San Juan, hundido en el fondo del océano con los cuerpos sin vida de sus 44 tripulantes, el gobierno de Mauricio Macri se enfrenta a una difícil tarea: anunciar si el Estado rescatará o no los restos del sumergible. Hasta ahora, fuentes del gobierno han asegurado que el país no cuenta con los recursos económicos y tecnológicos para extraer los restos.

Las familias de sus tripulantes pidieron que estos sean reflotados, pero hasta el momento el presidente Macri no se ha pronunciado al respecto, tan solo señaló que “se abre una etapa de serias investigaciones para conocer la verdad”. Sin embargo, el ministro de Defensa, Oscar Aguad, ya señaló que el país no puede realizar esta operación: “No tenemos medios para rescatar el ARA San Juan, no teníamos medios ni siquiera para bajar a las profundidades del mar y no tenemos equipamiento para extraer un buque de estas características”, aseguró.

Además, el lugar donde se hundió el submarino corresponde a un caño de difícil acceso. El gobierno realizará una investigación y reconstruirá el lugar con el material audiovisual que entregará la empresa Ocean Infinity que servirá para decidir su futuro. Sin embargo, Marta Yáñez, jueza encargada de la causa judicial del San Juan, señaló que un rescate “es muy difícil y costoso, habría que hacer un estudio para averiguar si es factible”. Yáñez no pedirá el reflotamiento, dejando la decisión en manos del gobierno.

Tan solo la búsqueda científica para encontrar el submarino significará un monto de 7,5 millones de dólares. Para saber cuánto costaría un eventual rescate, será necesario tener el resultado de las investigaciones. Esta semana la empresa entregará un informe con los datos de 67 mil imágenes tomadas en el mar para esclarecer cómo se encuentra el submarino.