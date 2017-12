Kuczynski se salvó por 8 votos de dejar la presidencia de Perú

Nelson Leiva

Exfuncionario de la Corte Suprema de Justicia de Perú

ANÁLISIS

Presidente se ha ganado su destitución

Quienes están a favor de la salida del presidente usan como caballito de batalla que se está violando el debido proceso, pero la situación es bastante elemental: no hay ninguna violación, porque se trata de un juicio político y no un juicio penal. El pedido de destitución es una consecuencia de lo que el presidente venía evidenciando, porque con la corrupción en la política las cosas que parecen casualidad, por lo general, no lo son. El mandatario de los peruanos ha venido acumulando varias pistas que hacían revelar que algo irregular se estaba cociendo alrededor del caso Odebrecht, que ha hecho caer a otros presidentes en Latinoamérica. De hecho, cuando el escándalo se destapó en Perú y las cosas se pusieron complicadas en relación al expresidente Alejandro Toledo, iniciaron las actitudes sospechosas de Kuczynski: no había celeridad, hubo silencio, y cuando finalmente habló contra Toledo, la exprimera dama de éste, Eliane Karp, le lanzó una advertencia en público: “Yo sé lo que tú hiciste la última vez, así que no se te ocurra hacer algo más”. Kuczynski no hizo nada y el caso de Toledo siguió como hasta ahora. El presidente tuvo la oportunidad de responder a diferentes autoridades que a lo largo de este año le estuvieron preguntando por su participación en el caso Odebrecht desde el 2004 hasta el 2007, porque entre las personas investigadas, que tenían los papeles a la mano, era recurrente evidenciar la presencia de empresas vinculadas a él. Obviamente hay intereses políticos en juego, la bancada fujimorista está llena de gente hambrienta de poder, pero eso no minimiza las acciones del presidente ni ellos se están inventando una circunstancia. Kuczynski se ha ganado a pulso su destitución.