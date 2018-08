La lucha por la igualdad de la mujer en México

Para llegar hasta esos logros tuvo que vivir lo que llama “pobreza y marginación de la mente”, ser discriminada por su descendencia. Se puso a estudiar, cuando ninguna otra mujer de su comunidad podía hacerlo ya que el rol femenino estaba sublevado a la cocina, el matrimonio y ser mamá. No quería repetir el ciclo, se propuso cambiar el paradigma de la comunidad a la que pertenece (Santa María Quiegolani) y entender qué es la inclusión, la equidad de género y los derechos de las mujeres.

Mujer e indígena zapoteca nacida en el estado de Oaxaca, México. Ella es Eufrosina Cruz . De piel morena, cabello oscuro y largo, viste diseños tradicionales de su cultura. Habla claro y no necesita subir la voz porque sus argumentos y la historia de sus luchas hablan por ella. Con 39 años de vida y una carrera política en curso, en 2014 logró que un proyecto de ley que propuso para su estado fuera replicado por todo su país y luego por la ONU. Cuatro años después emprende un nuevo camino con una propuesta para reformar la educación.

Lo logró. Un maestro llegó a su comunidad y comenzó a recibir clases. Entre oscuridad y trochas, porque en esa época allí no había luz o carreteras, caminaba más de dos horas para estudiar: “Llegó eso que se llama libertad, la libertad a través de las letras”. De unas clases en el pueblo pasó a estudiar Contaduría Pública a la capital de su estado, Oaxaca de Juárez. Era una mujer de la montaña en la ciudad, la discriminaron, pero eso no la detuvo.

Ese fue justo el paradigma que se propuso romper en medio de un entorno complejo: pensar en no repetir la historia de las mamás, tías o abuelas. “Es un círculo vicioso y si lo hubiera hecho formaría parte de la estadística de la pobreza y marginación de mi país”. Y es que para Eufrosina Cruz la desigualdad tiene mayores impactos en las mujeres, más cuando estas son indígenas y están en un entorno de pobreza y marginación.

Nació en una familia con diez hijos. La mayor de ellas, Claudia Cruz, fue entregada en matrimonio a los doce años. A los trece, tuvo su primer hijo y los 31 ya era madre de diez menores de edad. No se trata de un caso aislado pues en su pueblo “ir a la escuela era un sueño imposible” y las mujeres se acostumbraban a tener un esposo e hijos cuando aún eran jóvenes.

“Aprendí a convivir entendiendo que no me hace ni más ni menos venir de la montaña, sino que soy parte de esta sociedad. Aprendí lo que es inclusión”, cuenta. Ese fue el primer momento difícil de su lucha por ser una indígena que cambiaba el paradigma de que las mujeres no estudiaban y, por el contrario, se quedaban en el hogar. Pero hubo más.

Cuando regresó a su pueblo se postuló como candidata a la Presidencia Municipal de Santa María de Quiegolani en un contexto en el que las leyes municipales no permitían a las mujeres votar o ser elegidas. Ganó esas elecciones en noviembre de 2007, pero la Asamblea Municipal, de la que solo hacían parte hombres, declaró como nulo su triunfo. Por ese rechazo comenzó una iniciativa para cambiar las leyes de su estado, permitiendo que la mujer tenga derechos políticos.

Su propuesta era modificar el artículo 25 de la constitución de Oaxaca, que reglamenta las bases del sistema electoral. No solo logró hacer este cambio para su Estado, sino que su modelo fue replicado para todo México y luego, en 2014, Naciones Unidas adoptó su iniciativa para que en el ámbito mundial los estados creen estrategias de pacificación y visibilidad para las mujeres en las comunidades indígenas.

Salvada esta lucha, quedaría una más: que las mujeres de su pueblo puedan estudiar.

“Mi papá y mi mamá lloraban diciéndome que el pueblo me iba a señalar por lo que yo quería hacer: enseñar a las mujeres qué es ser mujer o qué es igualdad, enseñarles a empoderarse, tomar decisiones, y participar en la vida de la comunidad”, cuenta.