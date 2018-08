Líderes en la mira de la justicia de sus naciones

El ex presidente de Ecuador tiene una orden de prisión preventiva en su país por ser el supuesto autor intelectual del secuestro del opositor Fernando Balda, que habría ocurrido en Bogotá. Correa no ha comparecido ante la justicia de su país ya que se encuentra en Bélgica, por lo que la Fiscalía de Ecuador pidió a la Interpol emitir circular roja para su captura, solicitud que aún no es definida. Cuenta con pocas apariciones recientes en público, pero ha articulado su defensa a través de redes sociales, plataformas en las que asegurado ser inocente y víctima de un complot en su contra. Su caso también fue investigado en Colombia.