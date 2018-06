Los niños lograron el primer revés de Trump

Los cuestionamientos que recibió el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, debido a las políticas migratorias que separaron a 2.342 niños de sus padres, quienes querían para ingresar ilegalmente al país, dieron frutos. Ayer firmó un decreto para garantizar “seguridad en la frontera, al mismo tiempo que tenemos compasión y mantenemos a las familias unidas”, dijo a medios el mandatario.

Este reverzaso se dio luego de que las imágenes de menores de edad en centros para migrantes, rodeados de rejas, muchos de ellos llorando, le dieron la vuelta al mundo y aumentaron la presión sobre Trump. Hasta el cierre de esta edición la Casa Blanca no había publicado el decreto.

Estos centros no son una política nueva. Han existido como espacios de paso para las personas que están a la espera de que se resuelva su situación migratoria pero, antes, padres e hijos eran albergados en el mismo lugar. The New York Times señaló que durante el gobierno de Barack Obama hubo casos en los que las familias fueron separadas, “pero fue la excepción, no la regla”. Ese es el punto que desató la polémica en medio de la campaña de “cero tolerancia” con la discriminación de Trump.

Para el profesor de Ciencia Política de la Universidad del Rosario, Mauricio Jaramillo, esto “pone en duda la imagen que se tenía de Trump como un líder hermético”, debido a que antes se pensaba que no sería flexible en derechos humanos. Sin embargo, advierte que esto no significa un cambio drástico en sus políticas, sino que abre la puerta a que se revisen algunos aspectos.