Marx y su legado, aún con vida

El sábado 5 de mayo, partidos comunistas y socialistas de todo el mundo conmemoraron los 200 años del natalicio de Carlos Marx. En su natal Tréveris, localidad del oeste de Alemania con solo 110.000 habitantes, empezaron los actos para homenajear al pensador. China, hoy gobernada por un Partido Comunista pero paradójicamente abocada al capitalismo, regaló a la alcaldía de dicho pueblo una enorme estatua del que considera su inspiración.

Precisamente, fue el presidente del gigante asiático, Xi Jinping, uno de los mandatarios en reivindicar el legado del economista, historiador, sociólogo y filósofo alemán, aun si no aplica el modelo económico que propuso: “El marxismo no solo ha cambiado profundamente el mundo, sino también a China. La tremenda transformación vivida tras la política de apertura y reforma sirve como prueba irrebatible de que solo a través del socialismo pudimos salvar al país. Con el Partido Comunista combinando los principios del marxismo con la realidad china, la nación que se puso en pie, se ha vuelto rica”.

De modo que en casos como el chino, el legado marxista para buscar la igualdad entre integrantes de una misma sociedad, perdura así sea solo en el papel. Pero en otras naciones en las que aparentemente se intentó seguir más al pie de la letra la doctrina del autor de “El Capital”, su natalicio no se ensalza tanto, como en el caso de Rusia. Tal vez no haya país con mayor cantidad de plazas en su nombre, y aún así, ¿cómo se explica su escasa presencia? David Solar, fundador de la revista La Aventura de la Historia, respondió.

“Marx siempre pensó sus teorías para aplicarlas en sociedades industrializadas, no como Rusia en la época del zar Nicolás II, en la que primaba el campesinado. Desde la Revolución Bolchevique de 1917, Lenin y su movimiento adaptaron algunas ideas del marxismo para eso. Pero la proclama es en realidad imponer una dictadura aparentemente proletaria, se suprimen todo tipo de libertades incómodas para Lenin, eliminando a todos los enemigos de clase en el camino: militares, nobleza, burgueses, entre otros. La dictadura va a continuar ininterrumpida hasta 1991, cuando nadie apoyaba el sistema excepto los burócratas que se quedaron sin trabajo, la clase hasta entonces favorecida. En realidad, no era una cuestión de ideas sino de régimen, y de hecho, la mayoría del ideario de Marx no se aplicó en la Unión Soviética”, argumentó.

Esto es, así los jerarcas comunistas rusos hubieran reivindicado durante décadas las ideas del pensador alemán, en realidad sus móviles se guiaban más por un control dictatorial y totalitario de la sociedad. Terminaron siendo una clase hegemónica y casi aristocrática sin importar si pregonaban la igualdad de clases representada por el ideario de Marx. Así, ¿tras la caída del Muro de Berlín, en 1989, se demostró realmente el fracaso de lo planteado por el pensador alemán? Mauricio Jaramillo Jassir, docente de la Facultad de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario, difirió:

“Colapsó la Unión Soviética, a pesar de que pasó del tercer mundo a poner el primer hombre en el espacio. Se acabó con eso un experimento, pero realmente el marxismo sigue vivo en el mundo. Hoy muy pocos Estados reivindican al marxismo como una doctrina nacional, pero los momentos no son los ideales en cuanto al capitalismo, en una época en la que se denuncian los excesos del mercado y del neoliberalismo. Está por tanto más vivo que nunca en sectores progresistas, trabajadores, campesinos, jóvenes y sindicatos. Cuando hay protestas sobre asuntos laborales es imposible borrar la alusión a las ideas de Marx”, afirmó.

En suma, el legado de Marx parece difuso en un mundo en el que pocos Estados se animan a loar su ideario. No obstante, está más vivo que nunca si se tiene en cuenta que, desde planos como el moral, el ambiental y el social muchos sectores señalan que el modelo capitalista no es el último eslabón en el progreso de las sociedades humanas.