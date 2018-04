El antes y despúes de los lugares bombardeados en Siria

El director del Estado Mayor Conjunto de EE.UU., el teniente general Kenneth McKenzie, recalcó en una rueda de prensa que aún pueden existir “partes residuales” del programa químico del “régimen” de Al Asad, por lo que no se puede garantizar que no se produzcan nuevos ataques ilegales en el futuro.

“Obviamente la infraestructura química es mayor que lo que hemos destruido”, concedió McKenzie, quien en todo caso describió la ofensiva de anoche como “precisa, sobrecogedora y efectiva”.

El militar se mostró satisfecho con el hecho de que todos los proyectiles alcanzaran su objetivo y rechazó las informaciones que apuntan que el sistema antimisiles sirio logró interceptar varios de los misiles lanzados y resaltó que no se tiene constancia de que Rusia actuara en ningún momento para evitar el ataque.

“Los rusos no tienen capacidad de veto en nada de lo que hacemos. No colaboramos con ellos en Siria. Pero no queremos un enfrentamiento con Rusia, ni ellos con nosotros”, concluyó McKenzie

Las siguientes imágenes digitales fueron compartidas por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos y muestran el antes y despúes de los objetivos militares.

Imagenes de satélite facilitadas por DigitalGlobe muestran como quedó el centro de investigación y desarrollo en Barzah antes y después de ser destruido por los misiles.

En una primera acción, se lanzaron 76 proyectiles en contra de ese lugar, que queda en las proximidades de Damasco.