Conozca por qué Israel y Palestina sufren escalada violenta

“Israel responde de la forma más violenta, sin considerar si hubo o no provocación, quién resulta muerto, y qué dice el derecho internacional. El gobierno de Benjamin Netanyahu es consciente de que no sufrirá ninguna consecuencia si asesina manifestantes palestinos”, aseguró el politólogo Hasan Turk.

2. Embajada y desafío

Tal como ya fue mencionado, el traslado de la Embajada estadounidense a Jerusalén fue sentido como un desafío a los palestinos y un respaldo de Washington a la ocupación de sus territorios (colonias judías en Jerusalén Este y Cisjordania). Compartir dicha urbe es parte integral de la solución de los dos Estados a la que aspiran Palestina y la comunidad internacional.

Los efectos no son tan claros, pero sin duda es explicable que, mientras Ivanka Trump participa en la ciudad santa de la inauguración de dicha sede diplomática, al otro lado las tensiones aumenten.

En opinión de Víctor de Currea-Lugo, “el traslado de la Embajada estadounidense no es el verdadero factor que desencadenó las protestas, es solo un detonante. Estas son contra las injusticias del régimen de ocupación israelí en general. Pero, sin duda, no hemos visto todos los efectos negativos que puede dejar está acción en una región tan conflictiva”.

Turk coincidió: “Calcular los resultados que podría tener tal escenario es muy difícil, pero es claro que serían desastrosos en general para Medio Oriente. Una región que está al borde del colapso, con Estados fallidos, terrorismo, entre otros problemas. Esto llevaría a un callejón sin salida en la zona”.

Por su parte, Marcos Peckel, director ejecutivo de la Confederación de Comunidades Judías de Colombia, difirió con esa visión pesimista: “una cosa son las especulaciones previas y otra lo que ocurra después. No se sabe si se cumplen todas esas profecías apocalípticas o no pasa nada. Es claro que es un tema sensible el de Jerusalén, pero se podría dar un resultado no tan negativo”, advirtió.