Messi y Argentina, víctimas del conflicto árabe-israelí

De hecho, en principio se tenía previsto que el partido se disputara en la ciudad de Haifa, ubicada al norte del país. No obstante, la polémica creció cuando la ministra de Deportes israelí, la ultraderechista Miri Regev, responsable de su organización, y aparentemente sin que hubiera participación de la federación de fútbol, lo desplazó de Haifa a Jerusalén, 150 kilómetros más al sur, en el corazón del conflicto.

Argentinos cancelan el encuentro

Pero la gota de hizo derramar el vaso fueron las denuncias hechas desde el seno de la selección argentina apuntando a que el ‘crack’ mundial y referente del balompié de ese país, Lionel Messi, “recibió amenazas” por la prevista la realización del partido.

“Al final se pudo hacer lo correcto. Ya quedó atrás. Obviamente, primero la salud y el sentido común”, justificó el delantero Gonzalo Higuaín la suspensión del partido en declaraciones a la cadena Espn.

Por su parte, el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, se disculpó ante los aficionados de ambos países y justificó la organización de tal encuentro ante críticos en su propio país: “quienes nos tratan de ignorantes me parece que nos subestiman. Estamos ante una realidad que lleva 70 años, y lo vivido en las últimas 72 horas, las acciones y las amenazas que han ocurrido, nos han llevado a tomar la decisión de no viajar. No es nada contra la comunidad israelí”.