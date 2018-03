La foto de una madre con su bebé en un examen conmueve a Afganistán

Sentada en el suelo con su bebé en el regazo, Jahantab Ahmadi hace un examen rodeada de estudiantes instalados en pupitres. La poderosa foto provocó una gran emoción en Afganistán, donde muchas mujeres son analfabetas.

El contraste es evidente entre la incomodidad de la joven madre, concentrada bajo su velo azul, con un lápiz en la mano, y el resto de los candidatos, aplicados en sus sillas perfectamente alineadas durante las pruebas de ingreso a la Universidad privada de Nasir Khusraw, en el centro del país.

“No quiero que me priven de mis estudios”, dice a la AFP Jahantab Ahmadi, de 25 años, con su tercer hijo en brazos.

Viene de un pequeño pueblo de la provincia de Daikundi, donde el trigo, el maíz y las patatas aseguran escasos ingresos, quiere “trabajar fuera de casa”. “Quiero ser médica, servir a las mujeres de mi comunidad o de mi sociedad”, asegura.

Para poder presentarse a este examen a mediados de marzo, Jahantab Ahmadi tuvo que caminar primero dos horas por las montañas. Luego utilizó el transporte público para llegar nueve horas de baches más tarde a la capital provincial, Nili.

Al principio de la prueba, que se realizó al aire libre, se sentó en un pupitre, como los demás. Pero a su hija Khizran, de solo unos meses, le dolía un oído y no paraba de llorar.

Para calmarla, y no molestar a sus vecinos, Jahantab cuenta que se instaló en el suelo detrás de otro aspirante. “Tenía que concentrarme en el bebé y hacer el examen”.

Un profesor de la universidad inmortalizó el momento. La foto se propagó como un reguero de pólvora en las redes sociales en su país, sin que ella lo supiera.

“Mis amigos en el pueblo me dijeron: ‘Te han fotografiado’. Yo les dije: ‘¿Cómo pude no darme cuenta de que me estaban fotografiando?’ Y ellos me respondieron: ‘Estabas concentrada en tu examen’”, recuerda con timidez.