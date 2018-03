Mujeres kurdas suscitan apoyo ante la censura

Semanas después de sufrir su séptima censura por parte del régimen de Recep Tayyip Erdogan, Jinnews, medio kurdo conformado únicamente por mujeres, lucha por resurgir nuevamente de sus cenizas. Acostumbrada a la mordaza, la empresa vuelve a depender de la solidaridad, profesionalismo y vocación de sus periodistas.

No obstante, cuentan con nuevas fortalezas en su lucha por no dejarse silenciar. Con creciente interés, la comunidad internacional sigue y difunde la historia de más de 60 mujeres que, repartidas por toda Turquía, comparten su visión de un país profundamente machista y en el que el multitudinario pueblo kurdo (24 millones de personas en territorio turco), por otra parte, no parece contar mucho.

“Las mujeres están perseguidas y nuestro deber de agencia es que se sepa”, aseguró a AFP la periodista Safiye Alagas.

“¿Cómo hemos sorteado esas prohibiciones? Hemos recibido distintos nombres. Jinnews ha sido cerrado siete veces. Nos hemos llamado Jinnews1, Jinnews2, Jinnews3 y así hasta seis y siempre hemos tenido que cerrar”, denunció.