ONU: Kim dio armas químicas a Siria

Un reporte interno de Naciones Unidas al que tuvo acceso el diario The New York Times, asegura, según el rotativo estadounidense, que las armas químicas utilizadas en los ataques del régimen sirio contra la población civil (que generaron indignación internacional), habrían sido suministradas por Corea del Norte.

“Los presuntos componentes de armas químicas eran parte de por lo menos 40 cargamentos no reportados de Corea del Norte a Siria (enviados) entre 2012 y 2017, de partes de misiles balísticos y materiales para uso militar y cívico, según el reporte, que no ha sido difundido públicamente, pero que fue conocido por The New York Times”, afirma el medio.

El periódico agrega que quienes redactaron el informe de la ONU formaban parte de “un panel de ocho expertos provenientes de distintos países”, especializados en “ámbitos como armas de destrucción masiva, transporte marítimo y control aduanero”. El panel tenía desde 2010 el mandato del Consejo de Seguridad para investigar violaciones norcoreanas en ese sentido.

No obstante, el diario neoyorquino advierte que “ni los autores del reporte ni miembros del Consejo de Seguridad de la ONU que lo leyeron dieron comentarios” sobre el mismo.

Tanto el informe como el rotativo aclaran que aún no hay evidencia concluyente sobre el tema, pero sí indicios de peso que apoyan la teoría de que el régimen de Kim Jong-un tiene nexos con el uso de armas químicas por parte del gobierno sirio.