Reacción a presunto ataque químico, reto de Bolton en EE. UU.

· En su Twitter, Trump endilgó a la pasada administración, la de Barack Obama, la culpa por lo que está viviendo Siria: “si Obama hubiera hecho respetar la línea roja que había fijado, el desastre sirio hubiera terminado hace mucho. ¡El animal Asad ya sería historia!”. No obstante, hace una semana prometía retirar la participación estadounidense de dicho conflicto al afirmar que “el objetivo era eliminar al Estado Islámico”. Para Viano “la coyuntura del ataque químico coge por eso en el peor momento a Trump, ya que sacó a flote sus contradicciones frente a Siria”. Para Buitrago, en cambio, no existe contradicción ya que “este señaló lo que se pudo evitar en un momento dado cuando Obama no respondió”.