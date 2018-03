Muerte de peatón pone a Uber en la cuerda floja

Aunque este es el primer accidente que involucra a un peaton fallecido, no es el primer accidente en donde hay una víctima mortal. En el 2016 un coche autónomo y un Tesla Model S se accidentaron. El Tesla estaba siendo manejado en “piloto automático” y no logró detectar a un camión, lo que provocó la muerte del conductor. Más tarde se supo que éste mantuvo las manos fuera del volante durante períodos prolongados, a pesar de las advertencias de no hacerlo. Al igual que sucedió con el accidente fatal del Tesla, el de Uber probablemente avivará las preocupaciones de que la industria se está moviendo demasiado rápido para desplegar vehículos que se conducen por sí mismos .