La isla prohibida que es tumba de exploradores

Chau bajó del barco y remó solo en una balsa hasta la playa. Una vez en tierra, como el día anterior, gritó: “Mi nombre es John. ¡Los quiero y Jesús los ama!”. Esta vez las flechas no esquivaron su cuerpo.

El último ‘nuevo mundo’

Hubo una época en el que los más audaces podían subir a un barco en busca de una población no contactada y convertirse en pequeños dioses que llevaban la civilización. Sus regalos –el fuego, las armas, la moneda–, pero también las enfermedades, significaban sentencias de muerte para las comunidades.

Es una era que ya no existe. En el siglo XXI las tribus perdidas de la tierra se han agotado. Según el Grupo de Trabajo Internacional para Asuntos Indígenas (Iwgia), aunque no hay una cifra exacta, se estima que solo quedan unas 100 comunidades genuinamente aisladas en la actualidad; ajenas a conceptos como basura, Internet e incluso homicidio.

Es el caso de los habitantes de North Sentinel, quienes aunque bajo la protección de la India no son considerados ciudadanos, no existen jurídicamente y no pueden ser juzgados por un asesinato. Según los antropólogos provendrían de una migración desde África desde hace más de 60.000 años.

Probablemente, sean la cultura que más tiempo ha conseguido permanecer fuera del mundo como lo conocemos, en parte por su voluntad y en parte por la geografía: alrededor de la isla hay una muralla de coral que la hace prácticamente inaccesible para los barcos 10 de los 12 meses del año.

A pesar de su antigüedad, previa incluso a la civilización india, la consciencia del resto del mundo de la existencia de los Sentineleses es mucho más reciente. La primera mención registrada es de 1771, cuando Diligent, un buque de reconocimiento hidrográfico de la Compañía de las Indias Orientales pasó cerca a la costa de la isla y registró el avistamiento de “una multitud de luces” sobre la costa.

Pronto, los exploradores vieron en la isla un objetivo. Durante la época colonial de la India, el Reino Unido emprendió varias misiones con el fin de contactar a los nativos. La mayoría terminaron con muerte: los extranjeros atravesados por flechas y los Sentineleses infectados por alguna enfermedad para la que no estaba preparado su sistema inmunológico.

Tras la independencia de India, en 1947, estas expediciones continuaron. En 1974, como registra el historiador Adam Goodheart, llegó a la costa de North Sentinel un equipo de filmación de un documental, en colaboración con National Geographic, cuyo título parecía resumir el impulso que medio siglo después seguiría John Chau: “Hombre en busca del hombre”.

El equipo intentó ganarse la amistad de los habitantes de la isla con regalos de lo más variado: un automóvil plástico en miniatura, un cerdo vivo, una muñeca infantil y utensilios de cocina. La respuesta fue la misma: una lluvia de flechas.

Daniel Aristizábal, encargado de comunidades aisladas en la ONG Amazon Conservation Team, explica que las causas del enojo están en la historia: “Los pueblos no se aíslan porque sí, generalmente hay un antecedente de violencia o dominación que los lleva a rechazar el contacto”.

En el caso de North Sentinel, hay una excepción a este rechazo a los foráneos. En 1991 el explorador Triloknath Pandit estableció el único contacto amistoso registrado hasta el momento. Por primera vez, los isleños los recibieron con cestas en lugar de arcos y pudieron fotografiarlos de cerca.

A pesar de su logro, el explorador no escapó a la nostalgia. Cuando vio a uno de los isleños sosteniendo una bandera India, completamente ajeno a su significado, sintió que presenciaba un quiebre en una historia muy anterior a él. Vio a los Sentineleses como héroes que llevaban milenios resistiendo a la presión del exterior por contactarlos. Héroes que se habían rendido.