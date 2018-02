Oxfam sabía de violaciones y calló

Mientras la tragedia, el frío y el hambre golpeaban a Haití en 2010 por cuenta del terremoto de magnitud 7,3 que dejó 316.000 muertos, varios trabajadores de la ONG Oxfam se dedicaban a organizar orgías con prostitutas menores de edad y a cometer abusos sexuales.

Lo que empezó como una nota investigativa del diario conservador The Times, tiene hoy bajo cuestionamiento no solo si dicha organización debe recibir la millonaria financiación con la que siempre ha contado, sino incluso en duda la ética de los trabajadores humanitarios en general.

Lo peor es que, de no ser por la labor de The Times, el mundo no hubiera conocido que la empresa intentó tomar correctivos en 2011 pero en un modo completamente confidencial, sin dejar rastro de lo ocurrido hacia el exterior.

Siete años después, se conoce que la ONG no informó a las autoridades haitianas “porque era extremadamente improbable que estas tomaran alguna acción”, según esta, y que la Comisión de Caridad para Inglaterra y Gales, encargada de fiscalizar estas organizaciones, “nunca recibió un reporte completo de lo sucedido, ni detalles sobre las acusaciones, ni indicación de crímenes sexuales que involucraran a menores de edad”.

Más aún, ayer la ONG se vio obligada por la presión de la opinión pública a difundir esa investigación interna de 2011, y hubo más revelaciones. La más importante, que trabajadores de Oxfam “amenazaron físicamente e intimidaron” a uno de los 40 testigos del escándalo sexual en Haití.