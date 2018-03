Pese al indulto, el fujimorismo dio la estocada final

Pedro piedrahíta

ANÁLISIS

Las tres lecturas de la renuncia presidencial

Le doy varias interpretaciones a lo que está ocurriendo en Perú. La primera tiene que ver con la relación que existe entre la política y el crimen. La corrupción es una categoría criminal, así a través de eufemismos se quiera establecer como un delito menor. Incluso me atrevería a compararla con el mismo narcotráfico, sobre todo cuando está asociada a la financiación de campañas políticas, porque ahí es en donde se inicia el proceso de mezclar los dineros públicos con privados. La crítica que se le hace a la relación entre el político y el criminal es sobre los elementos diferenciadores entre los dos. Allí la corrupción entra a desdibujar lo que desde la teoría política parece estar muy claro: que está asociada. Es decir que la diferencia que hay entre el político y el criminal es el elemento de la legalidad y, en ese orden de ideas, si un presidente está financiado con dineros de corrupción pues el político terminaría siendo un criminal. La segunda tiene que ver más con la teoría política y está asociado sobre todo al concepto de responsabilidad política. Un asunto que en América Latina tiene varios antecedentes es que existe una responsabilidad política y cuando hay una presión social, o de otros sectores, se generan este tipo de renuncias. Este asunto no pasa por ejemplo en Colombia, en donde también tenemos este escándalo de Odebrecht y no ha terminado en nada. Por eso, lo interesante y relevante de este hecho es que este es el primer presidente que cae por el escándalo de la brasileña y se puede establecer incluso un antecedente en términos de responsabilidad política para la región. Y la tercera mirada la hago desde las relaciones internacionales y las dinámicas geopolíticas, en donde ahora en América Latina los candidatos de izquierda toman relevancia y los de derecha, como el PPK se ven manchados por asuntos de corrupción.