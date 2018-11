Pobreza rural creció en América Latina

El informe de la FAO, basado en cifras de la Cepal -Comisión Económica para América Latina y el Caribe- no especifica cuáles fueron los países que propiciaron este incremento de la pobreza rural.

Entre 1991 y 2014 el país redujo la pobreza rural 19%, pasando de 61% a 42%.

Según cifras a 2017 del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), Colombia bajó la pobreza urbana y rural al 36%.

Para la FAO, Colombia estaría dentro del grupo de países que cumpliría la meta de reducción a la mitad de personas en la pobreza rural, estipulado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Para la FAO, en las zonas rurales se seguiría manteniendo una alta incidencia de la pobreza y la pobreza extrema, especialmente entre la población indígena y las mujeres rurales.

Para el docente Muñoz, las disminuciones logradas hasta ahora en la pobreza rural no son muy significativas para lo que requiere la problemática.

“En Colombia las políticas para el campo no han sido las más afortunadas. Ha sido un abandono histórico incluso por temas de inseguridad y por el conflicto interno que hemos vivido. Igualmente, falta una reforma agraria que no se ha implementado y los gobiernos se han hecho los de los oídos sordos. Hay una deuda no solo en lo político sino de la población civil, todos somos indiferentes a eso”, dijo.

El informe señala que Colombia concentra zonas rurales altamente rezagadas, especialmente en La Guajira. Para reformar el campo, la FAO sugiere eliminar flagelos sociales como la violencia, las economías ilegales y la migración forzada, aumentando cohesión social y la sostenibilidad de los recursos naturales.