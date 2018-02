Presupuesto de EE. UU. no incluye a “dreamers”

“Es terrible que no hubieran ni siquiera considerado el tema de los jóvenes inmigrantes. Yo pensaba que ese era el tema más importante para los demócratas, así lo hicieron ver, pero no tomaron medidas. Realmente no me sorprende. El Dream Act comenzó en el 2001 y ha estado cerca de pasar por varios años y nunca lo ha hecho entonces, ¿porque habría de ser diferente en este gobierno?”, dijo Ana Ribero, Phd experta en retórica de la Universidad de Oregon.

Los “dreamers” estaban protegidos de la deportación con el Daca, un decreto de la era Obama. Pero Trump lo derogó en septiembre pasado, fijando el próximo 5 de marzo como fecha límite para que el Congreso legisle al respecto.

Durante la semana, a favor de ellos hablaron varios congresistas, entre ella Nancy Pelosi, quien fue noticia por haber hecho un discurso de 8 horas, en el que compartió historias de jóvenes inmigrantes. Ella estaba solicitando que se hiciera, a la mayor brevedad posible, un debate sobre los mismos.

Durante esta semana la oposición demócrata se quejó precisamente porque el acuerdo que se estaba buscando alcanzar no contempla la regularización de aproximadamente 690.000 “dreamers”.