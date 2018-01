Sequía en Sudáfrica deja alerta por falta de agua

No poder abrir la llave del grifo cada que va al baño, preparar los alimentos o simplemente refrescar sus manos por las altas temperaturas, que ayer en la mañana de Ciudad del Cabo (Sudáfrica) alcanzó 44 grados, es una realidad que, aunque parecía lejana y solo se vislumbraba en los escenarios más catastróficos, ya padecen los cerca de cinco millones de habitantes.

Es una obligación, que implica solo gastar 50 litros diarios de agua por cada persona y ante un escenario de calor extremo, como el que viven actualmente, la situación parece imposible de manejar, aunque toca cumplir con las disposiciones oficiales.

El domingo pasado, Helen Zille, gobernadora de la provincia del Cabo Occidental, anunció que, desde ahora, los residentes solo podrán “bañarse dos veces a la semana”, para no malgastar el líquido.

Sin embargo, el lío no es nuevo. Desde marzo del año pasado se empezaron a registrar estas temperaturas, que provocaron la reducción de los embalses de la ciudad, llegando a menos del 40 % de su capacidad. La hora cero fijada es el 12 de abril, si las condiciones no cambian y, ese jueves, el agua dejará de caer al abrir la llave y tendrán que recolectarla en carros tanque o en los sitios dispuestos por el gobierno. Un ciudadano colombiano que reside en esta ciudad explica que la situación es, si se quiere, caótica. “Imagínese vivir en una temperatura de esas y no poder bañarse cada que uno desee”.