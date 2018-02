700 enfermos renales en Táchira piden apertura de frontera para recibir diálisis

“Llamé al seguro social y a la red de farmacias 0800-SaludYa del gobierno para solicitar unos antihipertensivos y la respuesta que recibí fue ‘¿señora usted tiene el carnet de la patria?’, les dije que no. Me respondieron que no podía disfrutar de esos servicios” , denunció Moran.

Ni hospitales públicos, ni privados, ni la red de farmacias venezolanas han logrado adquirir el producto debido a la falta de divisas para importar medicinas. La única respuesta que ha dado a los pacientes el Instituto Venezolano del Seguro Social (IVSS), organismo del Estado que se encarga de suministrar el medicamento y las diálisis, es que los fármacos no han llegado al país. Además, según denuncias, ha condicionado a las personas para otorgarles las medicinas que supuestamente no tiene.

Cúcuta, la salvación

En una “tabla de salvación” para los venezolanos enfermos y alentados se ha convertido la capital del Norte de Santander. Allí acuden a diario cientos de personas provenientes de cualquier estado de Venezuela, en busca de alimentos, atención hospitalaria y trabajo.

El hospital Universitario Erasmo Meoz, el de mayor capacidad de la región, solo durante el primer mes del 2018, registró la atención de 30 venezolanos por día, en las diferentes áreas de asistencia médica, para un total de 940 personas, cifra en aumento en comparación a los 277 pacientes atendidos en enero de 2017.

Una de las mayores demandas que presenta el centro de salud pública es en la sala de partos, área que en el mes de enero atendió a 287 mujeres venezolanas que por necesidad o elección tuvieron a sus hijos en territorio colombiano. En la misma fecha del año pasado se atendieron solo 72 partos de venezolanas.

Igualmente creció la cifra de niños en la emergencia pediátrica hospitalaria, que llegó durante el primer mes de este año a 328 pacientes atendidos.

Yesenía Prato, es una joven madre venezolana de 26 años que decidió pasar la frontera y dar a luz a su segundo hijo en Cúcuta. Reveló que no se arriesgaba a tenerlo en San Cristóbal, debido a las precarias condiciones que vive la emergencia pediátrica del Hospital Central venezolano.

“Le rogaba a Dios que no se me adelantara el parto porque desde que quede embarazada le dije a mi esposo: Aquí en Venezuela no pienso parir, ni por error. No hay condiciones para que un niño nazca acá. El hospital en crisis, si hay una emergencia no hay equipos, ni insumos, menos medicinas, tenía miedo pero gracias a Dios mi hija es Colombiana, nació en el Erasmo Meoz”.

El temor de la madre venezolana no es ficción: durante el mes de enero en la emergencia pediátrica del hospital de San Cristóbal, se registró la muerte de 14 neonatos y para la primera quincena de febrero la cifra aumentó, para un total de 15 recién nacidos fallecidos por distintas causas, entre ellas infecciones bacterianas.