“Colombia es el que tiene que explicar por qué envió tropas a la frontera”: fiscal chavista

Un día después de que afirmara en un acto del chavismo que “Colombia planea una invasión militar a Venezuela”, el fiscal general venezolano, Tarek William Saab, fue entrevistado este martes por la emisora Blu Radio, en el programa Mañanas Blu conducido por Néstor Morales. En dicho programa tuvo un tenso intercambio con los periodistas y defendió sus señalamientos contra el gobierno colombiano.

“Como fiscal general de mi país me he visto en el deber patriótico de denunciar ante la opinión pública nacional e internacional informaciones que nos han llegado de primera mano y que pueden fácilmente engranarse: es bien sabido que desde Colombia, visitando (Rex) Tillerson, se dio una rueda de prensa donde estuvo Juan Manuel Santos, y los calificativos que hizo contra la democracia venezolana son totalmente condenables. No tiene autoridad moral nadie desde Colombia para deslegitimar los esfuerzos por superar nuestra crisis, nuestros defectos y debilidades, jugando a la implosión del diálogo”, dijo.

“En segundo lugar, los batallones del Ejército de Colombia, colocados en la frontera con Venezuela bajo la excusa de supuestamente ser para una asistencia humanitaria, y también la coincidencia de la visita del jefe del Comando Sur a las bases militares estadounidenses en Colombia (...). Que explique todo eso Colombia, que explique por qué la actitud totalmente injerencista”, agregó.

El periodista Néstor Morales le replicó que nada de lo que dijo constituye una prueba de que Colombia está planeando una invasión contra el vecino país, por lo que lo instó nuevamente a argumentar bajo qué evidencias pudo hacer afirmaciones como las del lunes.

“Vamos a sumar dos más dos, porque quien tiene que explicar es Colombia y no Venezuela. Sumemos dos más dos que son cuatro. Expliquemos cómo actúa un país con sus conciudadanos y con sus vecinos. Hemos permitido que seis millones de colombianos vivan aquí, muchos ellos los hemos cedulado, les hemos dado nuestra nacionalidad y el derecho a la educación, salud y la vivienda. ¿Cómo esto puede corresponderse eso con Venezuela? ¿Con amenazas de agresión militar y con colocar a 14 batallones en la frontera? ¿Para qué tanta movilización? Que lo explique Colombia, Donald Trump hace unos meses dijo que no descartaba la opción militar contra Venezuela. ¿Cuál es el país donde están acartonadas el mayor número de bases en la región? Pues yo le voy a informar, en Colombia”, respondió.

“Mi alerta tiene sentido y mi voz la he alzado en pro de la soberanía de mi país. Están buscando un falso positivo, una excusa, y quienes vivimos aquí ponemos los muertos”, concluyó.