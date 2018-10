Diez estados de Venezuela ajustaron 24 horas sin electricidad

Más de 24 horas han permanecido sin el suministro de energía eléctrica 13 estados del occidente venezolano, entre ellos Zulia, Falcón, Lara, Cojedes, Táchira, Mérida, Trujillo, Portuguesa y Barinas, debido a una falla producto de la explosión de transformadores en la subestación La Arenosa, ubicada en el estado Carabobo, en el centro del país, informó a través de la red social Twitter, el Ministro de Energía Eléctrica, Luis Motta Domínguez.

Lea también: La inflación en Venezuela superaría 4 millones por ciento al final de 2018

A pesar que alto funcionario del gobierno venezolano señaló que la recuperación de la carga del servicio eléctrico sería restituida en un lapso no mayor a dos horas, en Táchira y al menos 10 estados de Venezuela, se superaron las 22 horas continúas sin electricidad. La gobernadora del fronterizo estado Táchira, Laydi Gómez, exhortó al gobierno de Nicolás Maduro a declarar la emergencia eléctrica.

“Ante el colapso eléctrico en el estado fronterizo por donde transitan a diario miles de venezolanos salen del país, pido al gobierno nacional se declare la emergencia porque ya se le suma otro mal al colapso de los servicios públicos: las fallas eléctricas que superan las 22 horas. La declaración de emergencia es competencias del ejecutivo nacional y así lo establece la Constitución. De ahí el llamado que hago”.

Contingencia para la salud

Un plan de contingencia que garantice el suministro de gasoil (combustible) para la operatividad de las plantas eléctricas en los centros de salud pública y privada en la región fue la solicitud hecha por la gobernación fronteriza a Petróleos de Venezuela (PDVSA), única empresa encargada de la distribución del hidrocarburo.

Lea también: ¿Por qué Venezuela desplegó tropas en la frontera?

“El hospital central de San Cristóbal, principal centro de salud del occidente del país está operativo con las emergencias gracias a las plantas eléctricas, pero en cualquier momento pueden dejar de funcionar por falta de gasoil, dependemos de la asignación de gasoil que nos de PDVSA”.

Antes del mediodía del martes ya las plantas se encontraban saturadas lo que provocó la caída de una primera fase eléctrica y con ella la paralización de los ascensores en el centro de salud público.

Las cirugías selectivas han sido suspendidas debido a que algunos equipos que se requieren sobre todo en el área de traumatología y neurología necesitan un voltaje especial para su operatividad.

Sin clases y comercio inoperante

Más del 60% de las instituciones educativas en la región fronteriza con Colombia se paralizaron por falta de luz eléctrica. Situación que también afectó el suministro de agua potable, teniendo en cuenta que las moto bombas que permiten la distribución del agua, funcionan con electricidad.

El servicio de transporte público tampoco funcionó y las estaciones de suministro de combustible permanecieron cerradas en su mayoría.

La paralización de la economía regional se evidenció con la suspensión abrupta del suministro eléctrico en Venezuela.

“Las pérdidas son incalculables porque no estamos preparados para un corte de luz tan prolongado. A esta hora dónde ya casi se cumplen las 24 horas sin energía eléctrica no tenemos cómo conservar los cortes de carne. Ya el gasoil de la planta eléctrica se está agotando y no hay en toda la ciudad”, dijo Gabriela Gonzáles propietaria de un frigorífico en San Cristóbal.

La falla eléctrica generó la paralización de la actividad económica, acción que conllevó al cierre de las entidades bancarias, la interferencias en las transferencias electrónicas, puntos de venta, problemas que se agudizan en una región que ya sufre los embates de la falta en el suministro de gasolina, alimentos, medicinas y gas doméstico.

Incomunicados

Las comunicaciones a través de la telefonía fija de la empresa estatal Cantv y de la operadora de telefonía móvil Movilnet, fueron suspendidas a la par del suministro eléctrico, acción que ha impedido las comunicaciones nacionales y de emergencia a través de la línea VEN911.

“No se han podido recibir llamadas de emergencia desde la tarde del pasado lunes. Tampoco hay internet por lo que la comunicación con el centro del país es difícil. No hemos podido articular información con organismos nacionales para saber sobre la emergencia que atravesamos”, reiteró la gobernadora.