Hay fecha para elecciones, pero no certeza en Caracas

El pasado miércoles, al ver que los diálogos no prosperaban, y seguramente por orden emitida desde el Palacio de Miraflores, la presidenta del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, Tibisay Lucena, fijó fecha para las elecciones presidenciales del país vecino: 22 de abril. La cita es crucial en una nación sumida en crisis económica, escasez, inseguridad, régimen autoritario y poca legitimidad institucional entre la población.

Pero la forma en que se determinó la fecha de los comicios habla por sí misma de las dificultades que marcarán al país en las próximas semanas. La oposición no fue tenida en cuenta en dicha decisión, mientras que otra fase de los polémicos diálogos en República Dominicana fracasaba sin dejar una ruta clara para la salida negociada a la tragedia venezolana.

Esto implica que aún no está garantizado que la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) participe de los comicios, y con ello legitime local y globalmente el proceso electoral realizado por instituciones bajo control del régimen de Nicolás Maduro.

“El gobierno necesita hacer elecciones lo más pronto posible porque obviamente el tema de la inflación, la escasez y la alta necesidad que está pasando el pueblo venezolano no le permite mucha maniobra futura. Y además intenta aprovechar que la oposición está altamente dividida, confundida, y no tiene un candidato con la fuerza para animar a los electores a acudir a las urnas”, dijo Jesús Castillo Molleda politólogo y docente de la Universidad del Zulia.

No obstante, la MUD está deliberando si participar o no de la convocatoria chavista y en ello los expertos auguran que lo más probable es que se mantenga férrea en no entrar al proceso electoral: “si son coherentes no deberían participar, porque si el chavismo no acepta en el diálogo de Santo Domingo las comisiones electorales —condición opositora— lo lógico es que no vayan porque no hay garantías. Eso motivaría nueva presión internacional y dejaría sin legitimidad local y exterior al gobierno, que necesita con urgencia un candidato opositor en las elecciones”.

De modo que los comicios aún podrían no realizarse y el régimen chavista todavía no ha logrado sus objetivos —que pasan por lograr un reconocimiento a la Constituyente chavista—, al encontrarse con una oposición mucho más astuta en la negociación. Mientras el cerco internacional se cierra sobre Maduro, la MUD podría recuperar la iniciativa.