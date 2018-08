Jaime Bayly dice que sabía del supuesto atentado contra Maduro

El presentador peruano Jaime Bayly aseguró en su programa Bayly Show, que conoció con antelación el plan para asesinar al presidente venezolano Nicolás Maduro y agregó que vienen más en camino.

“Mis fuentes, que generalmente son confiables, me llamaron, me conminaron a una reunión. Yo no quería ir, porque soy perezoso, pero fui y los escuché y me dijeron: ‘el sábado vamos a matar a Maduro con drones. Hemos probado los drones en Caracas y funcionan’. Y yo les dije: ‘hágale, hágale. Vamos para delante’”, dijo el presentador.