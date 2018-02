Leopoldo López no respaldará ningún candidato en Venezuela

En diálogo con EL COLOMBIANO, el general (R) Manuel Andara, aseguró que “era lo menos que podría hacer el partido ante unas elecciones convocadas de forma ilegítima y realizadas por un organismo que no valida la comunidad internacional. No creo que por ello la oposición vaya a quedar dividida, porque son pocos los opositores que hoy dan prioridad a intereses particulares”.

Con anterioridad, Jesús Castillo Molleda, docente de la U. del Zulia, auguró que no hay más camino para la oposición que no acudir a los comicios, puesto que “si el chavismo no acepta en el diálogo las comisiones electorales, no habrá garantías. Eso motivaría nueva presión internacional y dejaría sin legitimidad al gobierno de Maduro”.