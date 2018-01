Oposición pide a venezolanos “rebelarse”

Voluntad Popular, agrupación fundada por Leopoldo López –en arresto domiciliario– también debía reinscribirse, pero rechazó hacerlo. “Si el gobierno continúa por la brecha en que la voluntad del pueblo no se refleje, entonces nosotros no vamos a convalidar jamás una farsa electoral”, expresó el diputado Juan Andrés Mejía, coordinador de Voluntad Popular. Por otro lado Tomás Guanipa, aseguró que la intención del máximo tribunal es “sacar a la oposición para que no participe en unas elecciones libres y derrotar a Nicolás Maduro”, cuyo mandato culmina en 2019.