Parlamento de Venezuela pide aplazar comicios electorales a diciembre

El Parlamento venezolano, de mayoría opositora, pidió este lunes al Gobierno de Nicolás Maduro aplazar hasta diciembre los comicios presidenciales del 20 de mayo, en los que no participará el grueso de la oposición, mientras los candidatos a estos comicios insistieron en exigir que se cumplan condiciones.

“Todavía no he renunciado a la esperanza de que el Gobierno rectifique, que suspenda esa elección. Esa elección va a profundizar la crisis si se produce como la tienen planificada ellos”, dijo el presidente del Legislativo, Omar Barboza, dirigente de la formación opositora Un Nuevo Tiempo (UNT).

El diputado pidió al chavismo postergar los comicios para diciembre, fecha en la que generalmente se celebran estas votaciones en el país caribeño, y adelantó que de acceder a esta petición, la coalición de partidos contrarios al Gobierno, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), competiría en la contienda.

“Si hay un cambio en la fecha y hay condiciones, nosotros participamos. Si hay condiciones que hagan competitiva la elección, nosotros queremos participar”, remarcó.

Asimismo, Barboza solicitó al exgobernador Henri Falcón, único miembro de la MUD que desobedeció el rechazo a los comicios e inscribió su candidatura presidencial, renunciar a esta carrera y “no hacerse cómplice de un fraude electoral”.

“Él corre el riesgo de que si participa definitivamente en este proceso, pueda ser visto como responsable de que se reelija en contra de la opinión de la mayoría de los venezolanos al presidente Maduro, que es la causa de la crisis, y a él se le puede asignar parte de esa responsabilidad”, dijo.

Entretanto, Falcón pidió al presidente Maduro, que aspira a la reelección, aclarar si recibió respuesta de la ONU sobre la misión que solicitó el candidato para verificar las condiciones electorales en vísperas de las presidenciales.

“Nosotros no hemos recibido ninguna notificación (de la ONU), ahora si el Gobierno en efecto recibió la comunicación, el Gobierno está obligado a mostrar esa comunicación y dar respuesta”, dijo el exgobernador en una rueda de prensa en Caracas al ser consultado al respecto.

Falcón planteó el tema luego de que circularan rumores según los cuales Naciones Unidas no enviará la misión exploratoria solicitada por Venezuela por no contar con el tiempo suficiente antes de la celebración de los comicios, el próximo 20 de mayo, una aseveración que no ha sido confirmada por el órgano internacional.

El opositor -consultado nuevamente sobre si abandonará la carrera electoral de confirmarse la decisión de la ONU de no participar- aseguró que el acuerdo firmado ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) plantea la intermediación de varios órganos para garantizar una “observación amplia”.

Las gestiones pretenden buscar distintos organismos “que puedan buscar la transparencia, la pulcritud del proceso, no solamente para los días del ejercicio del acto electoral”, que incluya diversos garantes, dijo.

Aseguró que independientemente de la respuesta de la ONU continuará haciendo “todas las gestiones para que mejoren las garantías”.

Se refirió también a la MUD, de la que era miembro, y sobre los insistentes llamados de esta coalición a no participar en los comicios en los que Falcón es el más cercano rival de Maduro.

El líder del partido Avanzada Progresista, quien afirma mantener las “mejores relaciones” con la coalición opositora pese a su distanciamiento, dijo que “no tiene ninguna utilidad llamar a la abstención” porque “quien llama a la abstención está llamando a votar por Maduro. Esos sí le hacen el juego a Maduro”.

Por su parte, el empresario Luis Alejandro Ratti, también aspirante en las elecciones de mayo, pidió en su cuenta de Twitter “que se cumpla la igualdad” de condiciones en la carrera a la Presidencia, pues el candidato lleva al menos una semana denunciando fallas en este sentido.

“La ONU no viene como observadores, NO se están cumpliendo la igualdad de condiciones, las garantías tampoco, entonces qué hacemos, los Venezolanos nos resistimos a seguir gobernados por este Régimen, Que se cumpla la igualdad ya”, dijo Ratti.

En las elecciones presidenciales del 20 mayo, fecha en la que además se escogerán los consejos legislativos regionales, también son candidatos el ingeniero Reinaldo Quijada y el evangélico Javier Bertucci, de quienes no se conoció información sobre sus actividades durante esta jornada.