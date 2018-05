Tras una victoria pírrica, Trump aprieta el nudo contra Maduro

Gustavo Acuña

Director grupo de investigación en Finanzas de la U. Nacional

Se está iniciando el proceso similar a lo que hizo Estados Unidos con Cuba, de bloqueo económico como tal, lo que pasa es que uno no sabe qué pueda hacer Venezuela.

Sin embargo, estamos en un mundo globalizado y Venezuela no tendrá otra que simplemente cerrar operaciones en Estados Unidos y les tocará buscar alternativas, pero esto es un proceso que hasta ahora inicia.

Desde el punto de vista económico, a corto plazo se devaluará el bolívar aún más y podemos tener una inflación nunca antes vista. Sin embargo, aunque Cuba es un antecedente, no se puede olvidar que Venezuela no es como la isla y no es un país pobre.