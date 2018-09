Así piensan recoger la basura de los océanos

Limpiar el mar parece empresa imposible, pero a eso le apunta la organización Ocean Cleanup que ensayó un dispositivo flotante de 600 metros, que consiste en un gusano cilíndrico con una pantalla impermeable colgando del fondo.

Así esperan recoger la basura que flota en el mar. El ensayo lo hicieron ya en la bahía de San Francisco, California, y luego será usado en el gran parche de basura del Pacífico donde flotan decenas de millones de piezas de plástico y otros elementos llevadas allí por las corrientes.

El dispositivo, con un costo de US $20 millones, llamado System 001, fue desplegado en la bahía y luego se ensayará también a unos 480 kilómetros de la costa en una prueba adicional de dos semanas antes de seguir para la mitad del Pacífico al gran parche.

System 001 fue desarrollado por científicos e ingenieros de esa organización, que se dedica a crear tecnología que remueva el plástico de los mares. Su fundador es Boyan Slat, un inventor holandés que la creó hace seis años.

Para él, la verdadera celebración por el logro vendrá cuando se recoja la primera basura.

La idea es crear más de estos dispositivos para usarlos en distintas regiones de los océanos.

Si funcionará, no se sabe, pero hay científicos preocupados: podría afectar la vida marina, pues desconocen cómo evitará que en System 001 caigan animales marinos, como expresó George Leonard, de Ocean Conservancy, citado por The New York Times.

Según la web de Ocean Cleanup, la vida marina permanecerá debajo d ella pantalla sin riesgo de herirse o enredarse. También dijo que la agencia CSA Ocean Sciences estudió el impacto ambiental del sistema y no encontró mayores riesgos.

Para otros, no se sabe si System 001, hecho de plástico, resistirá el ambiente hostil de las aguas y el inclemente Sol.

Ocean Cleanup sostiene que soportará incluso las fuerzas de la más poderosa tormenta en un siglo.

Y otros sostienen que no saben cómo atrapará la basura, cuando esta no siempre está en la superficie ni reunida en un punto.

Pese a todo eso, el proyecto sigue adelante. Si tiene éxito, en unos meses se conocerá.