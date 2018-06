Así se está calentando el planeta

Hay que decirlo con claridad: al ritmo actual, en 2040 la Tierra se habrá calentado al nivel que todas las naciones del mundo buscan evitar hoy.

Los compromisos de los países de reducción de las emisiones de gases de invernadero no son suficientes para que la temperatura no pase de 1,5° C con respecto al comienzo de la era industrial (hacia 1760).

Ese límite trae más beneficios que si llegara a subir 2° C, que es la meta última del Acuerdo de París para contener el calentamiento.

La nueva proyección está contenida en un borrador para ser discutido por los gobiernos en octubre en una reunión en Corea del Sur, revelado por la agencia Reuters.

No es un invento. En mayo, reveló el Observatorio de Mauna Loa (Hawai), la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera alcanzó las 411 partes por millón, el promedio mensual más alto desde que se llevan registros.

El boletín Yale Environment reportó que la tasa de crecimiento se ha acelerado de un promedio de 1,6 ppm anual en los años 80 a 2,2 ppm en la última década.

“Muchos esperábamos ver que bajara el aumento en el CO2, pero tristemente ese no es el caso”, dijo Ralph Keeling, director del programa CO2 de la Universidad de California en San Diego, que mantiene los registros de Mauna Loa.

Para bajar la concentración se requiere una profunda y rápida transformación económica que no se está logrando hoy.

Alemania, por ejemplo, reconoció hace una semana que no cumplirá su meta de reducir emisiones a 2020 un 40 % con respecto a 1990, sino que estará en 32 %.