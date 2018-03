El observador de aves más joven es colombiano

Binoculares en mano, Juan David Camacho camina por el bosque. Con diez años es el observador de aves más joven de Colombia, y va tras un sueño de gigante.

Su país es el número uno del planeta en diversidad de aves y por lo tanto un paraíso para los ornitólogos. Juan David pretende ver las más de 1.920 especies de aves registradas.

“Salimos muy temprano con nuestras cámaras, binoculares y trípodes”, cuenta el niño a la AFP, siempre atento a que algún raro espécimen se pose sobre una rama en los alrededores del Lago de las Garzas de Cali.

Hincha del fútbol como la mayoría de los colombianos, Juan David descubrió su otra pasión de la mano de su padre hace tres años. Aprendió a pasar muchas horas en silencio.

“Las primeras salidas con mi papá no me gustaron mucho, ¡pero después sí!”, afirma.

Desde entonces una vez al mes viaja a los bosques tropicales que rodean Cali, la tercera ciudad más grande del país con unos 2,5 millones de habitantes.

Ubicada en el corazón del Valle del Cauca (suroeste) y la Cordillera de los Andes, esta región está a entre 900 y 4.100 metros de altura.

Y cuenta con “562 especies de aves, mucho más que en toda Europa”, dice el experto Carlos Wagner.

En tres años Juan David ha visto 491 especies de aves y 200 en fotos. Pero “la que no he visto es el cóndor y me gustaría verla”, subraya el chico.

En febrero compartió sus “tres años de pasión por las aves” en una conferencia del Festival Internacional de Aves, que atrae a más de 15.000 personas cada año a Cali.

Demasiado pequeño para hablar desde el atril, el niño se hizo con el micrófono para comentar las imágenes de las expediciones que ha hecho junto a sus padres, una abogada y un técnico de sistemas, enamorados también de las aves.