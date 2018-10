¿Qué está pasando con los insectos?

Parecen estar hasta en el más recóndito de los lugares y su presencia pasa desapercibida la mayoría de las veces, lo que dificulta evaluar su estado.

Varios estudios entre el año pasado y este presentan una realidad amarga: en diferentes sitios del planeta, en particular en el Trópico, se están reduciendo las poblaciones de insectos (artrópodos).

Son los animales más exitosos en la Tierra, pero ahora situaciones externas generadas en este caso por los humanos, los están afectando: el calentamiento global y el cambio climático.

Hace dos semanas, una investigación publicada en Proceedings of the National Academy of Sciences, dirigida por Bradford Lister y Andrés García, de la Universidad Politécnica Rensselaer y la Autónoma de México, reveló que la abundancia de insectos en la selva húmeda de Luquillo en Puerto Rico entre 1976 y 2012 se redujo: la biomasa (número total) de artrópodos (insectos) capturados en trampas de barrido se contrajo de 4 a 8 veces y de 30 a 60 en las pegajosas.

En ese lapso, la temperatura en ese sitio aumentó 2° C.

La disminución de los insectos tiene otras consecuencias: la reducción de las poblaciones de aves y otros insectívoros como los lagartos.

Aunque el estudio no se centró en este aspecto, parece que esa relación se da.

Investigaciones previas como la de C. Deutsch y colegas también en PNAS, habían predicho una mayor afectación de la fauna tropical por el calentamiento, con pérdida de hasta 20 % de las poblaciones de insectos.

Se estima que más de 2/3 de todas las especies terrestres son artrópodos, siendo fundamentales para el bienestar de los ecosistemas.