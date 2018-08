Recorte de presupuesto en Minambiente, con voces a favor y en contra

Desde que Ricardo Lozano asumió el cargo de ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el tema del presupuesto 2018-2019 para esta cartera ha generado debate, Más tras el recorte del 37.8% que dejó pactado el anterior Gobierno.

Lozano ha manifestado que el bajo presupuesto para este Ministerio generaría un riesgo en el control de las acciones y programas que se implementan en el sector argumentando que “no es suficiente para cubrir todos los compromisos que hay. Quedamos con 243.000 millones de pesos, algo que es muy poco”.

Justamente el miércoles, en un debate de la Comisión V del Senado Lozano reiteró que el recorte presupuestal no daría garantías de desarrollo para a los programas de esa cartera, además exigió que los fondos sean más robustos.

“En el nuevo Gobierno queremos encaminarnos hacia la educación, la prevención y poder anticiparnos a los conflictos”, manifestó Lozano y resaltó que el Ministerio es uno de los garantes de la economía y el desarrollo social de Colombia por sus aportes a diferentes sectores productivos como “los más de mil millones de dólares, a través de la conservación en oferta hídrica para el sector agrícola”, precisó el funcionario.

La medida de no ser cambiada, según explicó el jefe de la cartera ambiental, afectaría gradualmente a los institutos de investigación del sistema que han venido consolidándose desde su creación en 1994. Uno de ellos sería Parques Nacionales Naturales de Colombia, ya que su asignación se reduciría en un 60% afectando la labor de proteger los 44 millones de hectáreas.

“Los institutos son los que se llevan la peor parte, pues para 2019 se propuso no asignarles nada haciendo prácticamente imposible que cumplan su misión de conservar las áreas protegidas del país”, detalló Lozano y enfatizó que “el presupuesto que tenemos ahora, más que bajo, es crítico poniendo en riesgo la gestión integral del recurso hídrico, el monitoreo que se realiza sobre el agua, los suelos y la calidad del aire”.

Sin embargo, esta no es la primera vez que la cartera de ambiente se ve sometida a una reducción presupuestal. Entre 2015 y 2018, los recursos asignados por el ministerio de Hacienda al sector disminuyeron de $411.302 millones a $364.699 y para 2019 se propuso dejarlos en $194.845.

Frente al recorte la directora del instituto Humboldt, Brigitte Baptiste, manifestó su rechazo e indicó esto afectaría la entidad en un 70% de su desarrolló, lo que es igual a un “apague y vámonos”.

“A nosotros nos deja fríos. Durante ocho años hemos construido unas capacidades excepcionales para que ahora con un recorte todo quede inerte. Una cosa son las condiciones fiscales y los buenos deseos, pero para nosotros es un desastre y eso significaría casi el cierre del instituto. Es una amputación de capacidades que no se recuperarían en un buen tiempo”, explicó Baptiste, quien además sostuvo que se perdería la planta de investigadores que tras estos años se han ido sumando bajo la premisa de mejores garantías e innovación.

Menos gastos vs ejecución

El experto en Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia, Orlando Rangel, no respalda los argumentos de Baptiste pues afirma que el recorte se da con “justa razón” debido al despilfarro económico en los procesos que adelantaba la cartera de ambiente en años anteriores. “No estoy en contra del presupuesto. La medida me parece algo muy racional porque el Gobierno, por aumentar los presupuestos de las entidades, lo único que ha conseguido es endeudarse generando caos para generaciones futuras y sin objetivo alguno”, dijo Rangel y añadió que desde el Ministerio son muchos los procesos que se duplican y retrasan, lo que significa mayor inversión y gastos innecesarios en actividades que no son de prioridad.

“Hay que evitar gastos innecesarios en acciones que verdaderamente no son prioritarias. Se deben ajustar los fondos para que se haga un buen uso de protección en las aéreas de conservación e invertir lo que se malgastaba en incentivos a las personas que prestan sus servicios como lo son guardianes de los páramos, bosques y demás”, agregó Rangel.

Pese a que la directora del Instituto Humboldt reconoció que el anterior gobierno tuvo dificultades para ejecutar los recursos asignados manifestó que “cualquier retroceso económico para el sector significa echar todo por la borda y no tener en cuenta los avances de una cartera que lleva poco tiempo”.

Para Baptiste el “castigo fiscal” no debe extenderse por todo el sector porque allí no radican los líos del Presupuesto Nacional. Lo que se debería hacer es facilitar y fortalecer la operatividad del ministerio de Ambiente para que los recursos no se queden sin ejecutar.

No obstante, Rangel afirmó que “este recorte no generaría retrasos como se ha dicho” y que simplemente las voces en contra de la medida se deben a bases “egoístas” porque “a nadie le gusta que le digan que va a ganar menos plata”. Rangel resaltó que el recorte es un llamado de atención a las entidades ambientales para que implementen acciones políticas en las que participen todas las entidades con el objetivo de reducir gastos en vez de cada año “gastar más”.

En su discurso de posesión el presidente Iván Duque se refirió explícitamente a la tarea vital de la conservación y restauración de los ecosistemas y a la importancia de la ciencia y la investigación como motores del desarrollo sostenible.

Sin embargo, la discusión sobre el recorte en el sector ambiente continuará. Entre tanto Lozano insiste en que hay un déficit presupuestal para la cartera de ambiente desde hace tiempo y que se debe entender que “la financiación de este Ministerio converge a todos porque es transversal”.

En cifras y aporte del sector, Lozano resaltó que más del 52 % de la energía hidroeléctrica proviene del agua de parques y páramos. Así mismo, manifestó que alrededor de 25.000 familias se benefician de las 152.000 hectáreas de distritos de riego tiene el país.