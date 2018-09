A la espera de la tercera alza de la Reserva Federal

John Williams, presidente de la Reserva Federal de New York, dijo a comienzos de mes que Estados Unidos vivía una “economía dorada” para indicar que la Fed solo precisa hacer aumentos graduales de tasas. La previsión es que “habrá aumentos de tasas en setiembre y probablemente se señalice que van a subir las tasas en diciembre”, dijo a la AFP David Wessel de Brookings Institution. “Lo que es interesante, y hay mucha incertidumbre, es qué ocurrirá después (...) La Fed procura hacer lo correcto para no recalentar a la economía y no generar una recesión”, dijo.