Organice sus finanzas para pagar su predial en Medellín

Si usted vive en Medellín y no canceló el impuesto predial de su vivienda correspondiente al primer trimestre el pasado 15 de febrero, recuerde que puede hacerlo hasta el próximo miércoles 28 de marzo. Sin embargo, el descuido le costará el pago de un recargo. EL COLOMBIANO le explica acá de qué se trata para que no desajuste su bolsillo en las futuras oportunidades.

Según el subsecretario de renta de la Secretaría de Hacienda de la capital antioqueña, Daniel Escobar, por cada día que pase luego del plazo de vencimiento se aplica una recarga calculada a la tasa de usura nominal mensual menos dos puntos. “Esa es la única sanción que se aplica, pues el predial de inmuebles no es un impuesto declarable, caso contrario al de industria y comercio que además se paga mensual”, apuntó.

Se estima que en Medellín un millón de predios deben realizar este pago. Entonces, si usted no quiere pagar de más tome en cuenta que debe cancelar en las fechas iniciales de cada trimestre así: 10 de mayo (segundo trimestre), 9 de agosto (tercer trimestre) y 6 de noviembre (cuarto trimestre).

Es importante que los propietarios y poseedores de bienes inmuebles sepan que cuando los municipios hacen actualizaciones catastrales, que no pueden superar periodos mayores a cinco años, el valor de la construcción no debe exceder el valor comercial o que el impuesto predial no puede incrementarse en 100 % de un año a otro (ver Cómo funciona).

En ese sentido, Federico Estrada, presidente de la Lonja de Propiedad Raíz de Medellín y Antioquia, explicó que los cobros se aplican de manera diferente en todas las ciudades del país debido a que son definidos por cada estatuto tributario municipal. Por ello, en algunos lugares se paga anual, semestral o trimestral, como es el caso de Medellín.

En 2017, la Administración recaudó en impuesto predial unificado 649.039 millones de pesos, un alza de 7,4 % frente a los 613.739 millones de pesos de 2016. En el caso de Industria y Comercio, se recogieron 659.034 millones de pesos, un incremento del 12,6 % en comparación con los 575.997 millones de pesos de 2016.

¿Y qué uso se le da a esos recursos? El miembro del grupo de Macroeconomía aplicada de la Universidad de Antioquia, Mauricio López, detalló que van destinados a planes de desarrollo para el municipio. De allí la importancia para la ciudad de su debido pago. “Los ciudadanos debemos cumplir con nuestras obligaciones”, concluyó el experto .