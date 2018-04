Analistas esperan que inflación caiga en el tercer mes del año

Los especialistas consultados consideraron que la disminución en la inflación mensual al mes de marzo impulsará a la Junta Directiva del Banco de la República para que baje en 0,25 puntos porcentuales la tasa de interés en su próxima reunión, que está pautada para el próximo 27 abril según la información colgada en su página web.

La Junta Directiva del Emisor indicó a principios de año que no aplicaría medida alguna a la tasa de interés luego de la tomada el 29 de enero hasta que no se conociera la inflación y, en particular, de sus componentes inerciales en el primer trimestre de 2018.