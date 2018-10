4 %, la primera carta destapada para alza del salario mínimo

Para Santiago Montenegro, presidente de la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantía (Asofondos), las preguntas que uno debe hacerse es: “¿tiene sentido que el mínimo sea igual en la zona industrial de Medellín que en López de Micay en el Cauca? ¿Tiene eso sentido? No. ¿Tiene sentido que se les cobre cargas no salariales a trabajadores que no reciben los beneficios de los parafiscales?”. Además recuerda que hay sectores en los que no se paga el salario mínimo. Por ejemplo, en el sector bancario nadie paga el mínimo, por lo que la discusión no los afecta.