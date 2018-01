Aplicaciones evitan las filas en los bancos

De acuerdo con la Superintendencia Financiera de Colombia, entre enero y junio del año pasado el sistema financiero reportó 142.170.992 operaciones realizadas en el canal correspondiente a la telefonía móvil; 20.697.027 operaciones monetarias por 4,8 billones de pesos y 121.473.965 no monetarias. Mientras que en el mismo período, pero de 2016, el sistema financiero reportó 84.547.821 operaciones realizadas en el canal telefonía móvil; 14.164.207 operaciones monetarias por 2,3 billones de pesos y 70.383.614 no monetarias. Estas cifras demuestran un crecimiento considerable de 40,53 % en cuanto a las operaciones realizadas en el canal telefonía móvil, de 31,56 % en operaciones monetarias y de 42,05 % en operaciones no monetarias, todo esto entre el primer semestre de 2016 y de igual lapso de 2017.