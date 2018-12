Causas y efectos de un petróleo que ahora vale menos

GUERRA COMERCIAL

La disputa arancelaria entre Estados Unidos y China ha hecho que el mundo esté en vilo ante una posible ralentización de la economía mundial. Eso quiere decir, en otras palabras, que las grandes potencias lo están pensando dos veces antes de hacer compras en mercados emergentes. Y parte de esas compras tienen que ver con bienes conocidos como materias primas, caso petróleo. Ese temor generalizado no parece disminuir y por el contrario ha hecho que se piense en que de no darse una posible negociación antes de que se termine noviembre, la situación podría recrudecer para cierre de año. En caso de que China y Estados unidos logren zanjar sus diferencias comerciales el precio podría recuperarse.



LAS DECISIONES DE LA OPEP

Primero, la línea de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep) fue la de continuar con una producción de barriles “controlada”. Esa decisión fue una de las principales razones por las que el precio del material empezó a crecer a niveles cercanos a los 80 dólares. Una demanda más activa y una oferta del material menos grande hizo que los países compradores de petróleo miraran la oferta que países como Colombia podían ofrecer para satisfacer esa demanda. De allí que Donald Trump, presidente de Estados Unidos, dijera que los precios del petróleo estaban “artificialmente altos”, situación que no le convenía a ese país por ser considerado tradicionalmente importador del material.



ESTADOS UNIDOS JUEGA SUS CARTAS

Al verse presionado por un precio de más de 80 dólares (cuando este se movía en los 50 o 60) EE. UU. decidió dar un giro para convertirse no en uno de los principales compradores mundiales del material, sino en uno de los más importantes productores. El 19 de septiembre el Departamento de Energía informó que había alcanzado una producción estimada de 10,68 millones de barriles diarios, número que le dio para superar a Rusia (10,60 millones) y Arabia Saudita (10,40 millones). Ese suceso hizo que la nación norteamericana influyera en el movimiento del valor del crudo, pero también empezara a ser una competencia sólida para aquellas naciones que buscan en las exportaciones de petróleo un sustento económico.



SANCIONES A IRÁN NO FUNCIONARON

El presunto incumplimiento de acuerdos nucleares llevó a Estados Unidos a sancionar a Irán. El castigo, hasta antes del 5 de noviembre, parecía marcar la ruta de un crudo incluso a precios más altos. La razón es que el país asiático también se le considera como uno de los más importantes en términos de producción y venta internacional. En principio se creyó que la salida de Irán generaría una reducción en la demanda y por ende una oportunidad para otras economías exportadoras. La Opep informó que la producción de petróleo iraní bajó a 3,3 millones de barriles por día. El efecto al final no se sintió pues Estados Unidos les brindó exenciones a Japón, India y China (mayores compradores de Irán).



LA CRISIS EN VENEZUELA

Si bien aún no hay influencia directa en lo que se refiere al comportamiento venezolano, el hecho de que ya no produzca a niveles altos, y se estanque en cerca de 1,5 millones de barriles diarios (bajó desde 2,5 millones), por ahora no se presenta como un fenómeno al que las naciones vecinas especializadas en la producción y venta del material puedan sacarle provecho. El material que ha dejado de producir Venezuela ha sido copado por otras naciones. Esa oferta faltante no ayudó a que Colombia pudiera convertirse en un país atractivo para los países importadores de crudo. El hecho de la salida de Venezuela, considerada como potencia petrolera hasta hace un tiempo, tampoco ayudo a restringir la oferta de barril.